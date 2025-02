El técnico argentino Néstor -Che- García expresó este domingo que hay que ganarles como sea a las representaciones de Canadá y Nicaragua en los dos siguientes compromisos que tiene el equipo nacional de baloncesto que compite en el AmeriCup 2025.



República Dominicana jugará como local el viernes 21 de febrero ante Canadá, a las 8:10 de la noche, y el lunes 24 vs. Nicaragua, a las 9:00, en el Pabellón de Voleibol Ricardo -Gioriber- Arias, del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en la ciudad de Santo Domingo.



El coach García, quien se considera “el argentino más dominicano”, dijo que “es vital para nosotros salir triunfantes en estos dos choques si queremos soñar con estar en el AmeriCup, ya que México, que tenemos igual récord de 2-2 en el grupo C, nos pisa los talones por el último cupo disponible”.



Canadá (4-0) lidera el grupo C y ya está clasificado a la siguiente fase, Nicaragua (0-4), es la sede oficial y también está anclado, dejando una plaza que la disputan los quisqueyanos y los aztecas. El torneo será del 23 al 31 de agosto en el polideportivo Alexis Argüello, de Managua, Nicaragua.



De 16 equipos participantes, los tres mejores del grupo A (Argentina, Chile, Colombia y Venezuela); del grupo B (Brasil, Panamá, Paraguay y Uruguay); y del grupo D (Bahamas, Cuba, Estados Unidos y Puerto Rico) se clasificarán 12 a la siguiente fase de la cita internacional. “Tendremos un buen núcleo de jugadores con los que competimos de igual a igual ante cualquier equipo, aunque en algunas ventanas por diversas razones ciertos jugadores no se pudieron integrar”, sostuvo.