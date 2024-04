Cree que el 4 de mayo bajará del ring con el “sabor” de la victoria. Asegura que con Roach hace un gran entrenamiento

Nueva York, Estados Unidos.- El invicto boxeador mexicano Jaime Munguía (43-0, 34 victorias por nocaut), para la seria pelea que el próximo cuatro de mayo tendrá en Las Vegas, Nevada, con su paisano Saúl -Canelo- Álvarez, tiene bien claro lo siguiente: Que se va a enfrentar a un gran peleador, a quien han bautizado como como “La cara del boxeo”.



No obstante, cree que tiene “las mejores s armas” para bajar del cuadrilátero con la satisfacción del triunfo y coronarse campeón mundial absoluto del peso supermediano (168 libras). El esperado y millonario combate tendrá como escenario el moderno coliseo T-Mobile de la ciudad de Las Vegas, Nevada, que tiene capacidad para albergar a más de 22,000 fanáticos.



Medios locales hispanos (de Nueva York), en especial programas de radio y de televisión, dieron a conocer declaraciones de Munguía ofrecidas en una teleconferencia. Munguía precisó -y lo hizo dejando ver confianza y optimismo- que tendrá las oportunidades de poner a prueba su fortaleza física y mental.



“Tengo plena conciencia de que esta gran pelea tiene todos los ingredientes para que yo me convierta en el gran ganador”, agregó. Y preguntó: “¿pueden imaginarse ustedes que dos mexicanos en Las Vegas, en una fecha de celebración para nuestra patria y que estemos ambos a brindarnos en una guerra de poder a poder?



Sabe que tiene un gran reto



Munguía sabe del gran reto que tiene en el momento que cruce guantes con Canelo Álvarez. Sin embargo, no duda que en su riña con Canelo Álvarez, quien presenta expediente de 60-2-2 con 39 victorias por nocaut y ganador de cuatro cinturones mundiales en otras tantas categorías, tendrá la oportunidad de escribir una linda historia para el boxeo de México. “Nadie, pero nadie, es invencible en el boxeo y con esta actitud subiré al ring el cuatro de mayo y estaré listo para ser el ganador”, argumentó.



Para finalizar explicó que junto a Freddie Roach, veterano entrenador estadounidense, están planteando la estrategia para vencer a Canelo.



Expuso que aunque su experimentado rival es un boxeador muy completo y con una extraordinaria esquina, su equipo se enfoca en “los puntos débiles” del campeón que podrían aventajarlo y llevarlo a la victoria para convertirse en el nuevo monarca indisputado mundial de las 168 libras este próximo 4 de mayo desde la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.