MLB Hoy: República Dominicana y Venezuela lideran las firmas

Cuando se habla de los latinos en la MLB hoy, es inevitable no pensar en República Dominicana y Venezuela, respectivamente. Ambos países son garantía de calidad a la hora de salir al terreno de juego en la búsqueda de montar un verdadero espectáculo para sus fanáticos.

Pero no solo esto sucede en las Grandes Ligas con alta presencia de dominicanos y venezolanos. Su verdadera influencia se nota en las ligas menores y en lo que tiene que ver con las famosas firmas internacionales.

El mercado internacional 2024 para la MLB hoy volvió a demostrar que República Dominicana y Venezuela son las principales fábricas de talento para este prestigioso deporte. Con casi 100 millones de dólares destinados a prospectos dominicanos (56%) y 48.5 millones de dólares invertidos en jóvenes venezolanos (27%).

Cada año, el período de firmas internacionales se convierte en un evento de gran expectación dentro del mundo del béisbol. Además, el monto que reciban cada uno de esos jóvenes prospectos se vuelve tendencia en redes sociales.

El amplio dominio de República Dominicana y Venezuela en este mercado no es de pura casualidad. Durante más de una década, ambos países desarrollan estructuras formales e informales de formación de peloteros. Principalmente con academias dirigidas por entrenadores especializados, ex peloteros, scouts y agentes que guían de alguna manera la formación de estos prospectos.

