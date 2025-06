El onceno criollo goleó anoche a su rival 5-0 en partido celebrado en el Estadio Félix Sánchez y que contó con una asistencia de 6,850 fanáticos

La selección dominicana se despidió de las Eliminatorias de Concacaf Mundial FIFA 2026 con una amplia victoria 5-0 sobre Dominica, partido celebrado anoche en el Estadio Olímpico Félix Sánchez de Santo Domingo ante casi 7 mil personas.



El desafío, además, sirvió a la selección quisqueyana para afinar detalles de cara a su debut el próximo sábado en Copa Oro Concacaf 2025 frente a México.



Dorny Romero abrió la cuenta a los 16 minutos, Jimmy Kaparos se estrenó anotando con la selección a los 33 para ampliar la ventaja.



El tercer gol dominicano llegó al minuto 39 por un tiro de esquina que tomó Peter González que aprovechó Noah Dollenmayer con un toque de cabeza que venció al portero.



La goleada no detenía el deseo de aplastar de los dominicanos que, ante su público, mantuvieron el festín con una escapada en la que Pablo Rosario pasó el esférico al siempre presente Peter González quien lo cedió a Edarylin Reyes para el cuarto tanto al agonizar el primer tiempo (minuto 44).



En las postrimerías de la goleada Peter González, que tenía en su haber dos asistencias, insistió con un juego brillante frente a la portería y desde una mayor distancia disparó un zurdazo al minuto 88, viendo coronada una actuación extraordinaria.



El público asistió en masa (6,850 personas) al gran estadio del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte para ver a su selección después de casi dos años sin presentarse en la capital del país, su último juego allí había sido el 11 de septiembre de 2023 en la victoria 3-0 sobre Montserrat por Liga de Naciones de Concacaf.



De esta manera República Dominicana cerró su participación en la ruta hacia el Mundial FIFA 2026 con seis puntos producto de dos victorias (4-0 vs islas Vírgenes Británicas y 5-0 vs Dominica) y dos derrotas, ambas en la carretera (1-0 ante Jamaica y 4-2 contra Guatemala).



El onceno nacional partirá este miércoles hacia la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, donde hará su primera participación en la historia de la Copa Oro de la Concacaf, el torneo de fútbol continental de selecciones más prestigioso de Norte, Centroamérica y el Caribe.