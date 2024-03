Cuenta con una amplia hoja de servicios a nivel nacional y fuera del país. Volverá a proteger la portería del Cibao FC

Miguel Starling Lloyd Troncoso, nacido en La Romana en el hogar conformado por “Miguel y Chabela”, es el menor de tres hermanos y el único que decidió hacer del deporte su profesión. Los inicios de Miguel en el deporte, no fueron precisamente en el fútbol. De pequeño asistía todas las tardes a la Academia Sanabia, donde practicaba baseball como lanzador y jardinero. Practicó pelota aproximadamente durante dos años.



Una de aquellas tardes cuando solía ir a jugar pelota, un compañero le invitó a ir a una práctica de fútbol, y él dijo que sí. Quedó totalmente enamorado de este deporte y ya no hubo vuelta atrás.



Ya en el fútbol, su primera posición fue como delantero, pero un día estaba jugando un equipo más grande al que le faltaba un arquero, y le dijeron que si él podía suplir esa posición y lo demás es historia. Podemos decir que comenzó su carrera formalmente a los 13 años, cuando viajó con su equipo, Romana Fútbol Club, a Curazao para disputar su primer torneo. En dicho certamen fue galardonado como el Mejor Portero del evento.



Posteriormente, disputó diversos torneos nacionales donde logró destacarse hasta alcanzar la máxima aspiración de un deportista: formar parte de la Selección Nacional de su país. Una vez en la Selección Nacional de Fútbol de República Dominicana, Miguel participa en los Juegos Centroamericanos, en los Juegos Panamericanos y empieza a disputar eliminatorias olímpicas y mundialistas.



Debido a su destacada participación en todos estos compromisos deportivos, Miguel tiene la oportunidad de viajar a Argentina para formar parte de un proyecto donde preparan jugadores y les ubican en diversos equipos. En primera instancia, fue enviado a Talleres de Córdoba, equipo que en ese momento se encontraba en la segunda división y atravesaba por dificultades económicas, por lo que decidieron enviarlo al Racing de Avellaneda.



El club Racing de Avellaneda deseaba contar con sus servicios e hicieron todos los trámites pertinentes para que esto sucediera, pero, al momento de solicitar el transfer, este no fue enviado y Miguel no tuvo la oportunidad de jugar profesionalmente en Argentina.



A su regreso al país, forma parte del Club Atlético Barcelona de Santo Domingo donde sale Campeón en el 2007 y luego, en el 2008 se le abre nuevamente una puerta internacional, y es ahí donde viaja a Trinidad & Tobago y se integra a las filas del W Connection FC. Con dicho club se mantuvo tres años, donde consiguió el Campeonato de Liga en dos ocasiones. También fue campeón de la Copa del Caribe y alcanzó disputar las semifinales de la Concacaf Champions League.



Para el año 2012, Miguel aterriza en Panamá con el Deportivo Árabe Unido de Colón. El club con mayores títulos al momento en el fútbol panameño., donde se mantuvo por siete años logrando diversos reconocimientos y títulos. Se coronó campeón cuatro veces, convirtiéndose en el jugador extranjero más ganador en el fútbol panameño. A nivel internacional, Miguel logró llegar a cuartos de final de la Concacaf Champions League frente a la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica, así como también a semifinales de la Liga Concacaf frente al equipo AD Santos de Guápiles también de Costa Rica.



Durante sus años en Panamá, fue merecedor del cariño de una de las barras más fuertes e influyentes del fútbol de ese país: la Barra Atlántica. Luego de su periplo por tierras extranjeras, Miguel vuelve a su país y se integra a las filas del Cibao FC, donde forma parte de su plantilla desde el año 2019. Con el equipo naranja, Miguel se ha coronado en tres ocasiones y a nivel internacional ha quedado campeón del Torneo Flow Concacaf Caribbean Club Championship, donde fue merecedor del Guante de Oro por su destacada participación.



Miguel mantiene un récord como el jugador dominicano con más participaciones en torneos de Concacaf, también es el jugador que ha disputado la mayor cantidad de partidos con la selección nacional.