El onceno naranja se medirá a Moca FC este domingo en el partido de ida, mientras que el sábado lo harán Pantoja y Delfines del Este

La Copa LDF tendrá unas semifinales cargadas de expectativas, tras una gran batalla en el tramo regular, con un Cibao implacable en cada línea, y Delfines impenetrables; mientras Pantoja y Moca les acompañarán en explosivas series no aptas para cardíacos.



El escuadrón naranja mostró en la ronda regular copera las razones de su hegemonía en la LDF, y más allá, un osado al mayor nivel de la cuenca Concacaf, esta vez con un ataque explosivo pocas veces visto en este deporte, el más alto del planeta, incluyendo a nivel rentado.



El Armagedón aplastó a nivel general, no sólo por el invicto, sino habiendo mostrado una capacidad goleadora excepcional, con 25 dianas en el diferencial (31-6), para una media de 2.82 tantos en cada partido. Dos fichas fueron notables en el gigante nacional: Rivaldo Correa (9) y Javier Roces (4), además de un gran aporte colectivo, cuando ahora afrontará a Moca en la cita de turno.



En cuanto a los escoltas albirrojos, sobrepasaron la prima fase con juego netamente colectivo, pero enfático en la parte defensiva, permitiendo apenas cuatro goles (0.36 por juego), como los maestros en la especie. En los Delfines no hubo sobresalientes ofensivos, siempre aplicando el “uno contra todos y todos contra uno”, en equipo conformado mayormente por canteranos.



Mientras, los residentes en la Capital fueron el segundo equipo más anotador del tramo regular, con veintisiete (2.45). Pantoja permitió un tanto por cotejo. El hombre-franquicia, Luis Espinal, tuvo ocho goles, y bajo la cofradía del temido refuerzo Frantz Bertrand (7).



La otra semifinal apunta a ser demasiado reñida, entre estilos encontrados. Los cetáceos ganaron la cita de la ronda clasificatoria (0-1). Pantoja encontrará un cerrojo, a contraparte de su infalible y goleador histórico, Espinal.



El último metido a la etapa semifinalista, Moca, lo hizo a pura sangre (ganó tres de sus últimos cuatro partidos), resultando el de menor diferencial (+2) entre los siete mejores ubicados del torneo, con sólo diez anotaciones en sus once encuentros (0.91).



Fechas de los juegos



El primer partido de la fase de semifinales de la Copa de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF) se jugará está sábado entre Club Atlético Pantoja y Delfines del Este en el Estadio Félix Sánchez, del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte a las cinco de la tarde.



En tanto, el domingo, Moca FC recibirá en su feudo, el Estadio Moca 85 de la provincia Espaillat, a Cibao FC en choque señalado para comenzar a las seis de la tarde. Ambos encuentros corresponden a los juegos de ida.



Para el sábado 10 de mayo venidero, los choques de vuelta arrancan con el enfrentamiento entre Cibao FC y Moca FC en el Estadio Cibao Fútbol Club, ubicado en los terrenos de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) de Santiago a las seis de la tarde.



Mientras el domingo 11 volverán a medirse Delfines del Este y Club Atlético Pantoja, pero en el Estadio de fútbol del Parque del Este a las cuatro de la tarde. Los ganadores se medirán en la fase final de la Copa de la LDF. Todos los encuentros serán televisados por CDN Deportes. El torneo de la Liga Dominicana de Fútbol 2025-2026 que inicia en el mes de agosto.