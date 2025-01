Por segunda ocasión ambos clubes se estarán enfrentando en la Copa de Campeones de la confederación. Se medirán el 6 y 12 de febrero próximo

El próximo jueves 6 de febrero, Cibao FC inscribirá su nombre en la historia del fútbol internacional cuando enfrente a las Chivas de Guadalajara en el estadio de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.



Este enfrentamiento no solo representa un reto deportivo para el onceno dominicano, sino que también marca su entrada por segunda vez en la prestigiosa Copa de Campeones de Concacaf, la cual celebrará su edición número 63 en 2025.



Con 27 clubes compitiendo en esta nueva edición, Cibao FC buscará superar su primer gran desafío: el histórico conjunto de Chivas, equipo que conquistó este torneo en 1962, el año en que Concacaf oficializó la competencia tras sus primeras ediciones no certificadas.



Oportunidad histórica



Para el equipo dirigido por Junior Scheldeur, la meta es clara: anotar por primera vez, ganar el primer partido, avanzar en el certamen y dejar su huella en la historia del fútbol regional.



Ahora, más de seis décadas después del nacimiento del torneo, Cibao FC tiene la oportunidad de escribir un nuevo capítulo en la historia del fútbol dominicano al enfrentarse al primer campeón de la Copa de Campeones de la Concacaf.



Con el sueño de avanzar en el certamen y dejar una marca imborrable, el club santiaguero se prepara para un desafío que podría definir su lugar en la élite del fútbol regional. El duelo ante Chivas no es solo un partido: es una prueba de fuego que pondrá a la vista la evolución del fútbol dominicano y su capacidad para competir en la escena internacional.



El denominado equipo Naranja que enfrentó a Chivas hace 7 años, ha evolucionado a través de 4 títulos de campeón en los últimos años, y ha aumentado su presencia internacional, por lo que deja en expectativas su carácter para esta edición, para la que ha trabajado con intensidad, cuidando aspectos como elevar calidad de ataque y defensa



Una incógnita del partido es quién tendrá el honor de anotar el primer gol en la historia del club en la Copa de Campeones. ¿Será Rivaldo Correa, Juan David Díaz, Jean Carlos López, Edipo Rodríguez, alguno de sus nuevos fichajes, Wilman Modesta, Yunior Peralta, Edwarlyn Reyes, Javier Roces, Julio César Murillo, Casarín Ortiz o surgirá un héroe inesperado?



La Copa de Campeones de la Concacaf, actualmente conocida como Liga de Campeones de la Concacaf (Concacaf Champions Cup desde 2024), ha sido el torneo de clubes más prestigioso de la región desde su creación en 1962. Organizada por la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), la competencia nació con el propósito de definir al mejor equipo de la zona, siguiendo el modelo de la Copa de Campeones de Europa, hoy Liga de Campeones de la UEFA.