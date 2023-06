El pool pagó RD$6,332 por partes, más las partes de cinco a 61 tickets que acertaron con los 6 caballos ganadores en las carreras de este sábado en el Hipódromo Quinto Centenario.



Con cinco ganadores acertaron 938 tickets y recibieron un pago de RD$272.00. Seis jinetes diferentes e igual número de establos diferentes ganaron en las carreras del cartel # 46 en lo que va de año.



En la primera Carrera, se impuso Native Cross (3), del Establo Don Manríquez. Lo guió el jinete Trusman Acevedo. Lo entrena Cristian Sánchez. Corrió los 1,200 metros en tiempo de 1:13:1/5. Exacta ganadora 3/4 (Native Cross/Legendary Prince).



En la segunda carrera, ganó Isla Bonita (8), del Establo Juan Barón. La condujo el jinete Jonathan Saldaña, bajo las orientaciones del entrenador José Valenzuela. Paró el reloj en 1:08:1/5 al cruzar la meta situada a 1,100 metros. Exacta ganadora 8/1 (Isla Bonita/Mosi Oa Tunya).



En la tercera carrera, la victoria fue para Wells Selected D. (1), del Establo Florida. Tuvo sobre su lomo al jinete Jimmy Jiménez, quien siguió las indicaciones del entrenador Víctor Meriño. Hizo crono de 1:48:2/5 en los 1,700 metros.



En la cuarta carrera, el primero en cruzar la meta de los 1,300 metros fue Quiet Ready (4), del Patricia Stable. Llevó sus bridas el jinete José Báez. Lo entrena Julio M. López. Detuvo las agujas del reloj en 1:18:3/5.



En la quinta carrera, la ganadora fue Buy Me Now Wells (5), del Wells Estable. Su jinete fue José F. Rojas. La entrena Héctor Bretón. Marcó tiempo de 1:51:00 en los 1,700 metros. Exacta ganadora 5/2 (Buy Me Now Wells/Aerodinamic).



En la sexta carrera, ganó Papa Sotico (5), del Establo Fab Five. Tuvo sobre su silla al jinete Roger Fidel, siguiendo las orientaciones del entrenador José Ronzino. Hizo tiempo de 1:27:4/5 en los 1,400 metros. Exacta 5/3 (Papá Sotico/Never Enough).