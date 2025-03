El nuevo dirigente del equipo cibaeño fue presentado ayer. Habló de los planes del conjunto para la venidera temporada

Luis “Pipe” Urueta tiene claro el reto que enfrenta: devolverles a las Águilas Cibaeñas su cultura ganadora y consolidar un equipo competitivo de cara a la temporada 2025-2026. Con esa misión en mente, la organización lo presentó oficialmente como su nuevo mánager en una conferencia de prensa virtual, donde también se abordaron movimientos en la agencia libre y la estrategia de cara a la próxima campaña.



Durante el encuentro, el vicepresidente de Operaciones, René Francisco; el gerente general, Gian Carlos Guzmán; y el exjugador de Grandes Ligas, Carlos Gómez, ofrecieron detalles sobre los planes del equipo, destacando la búsqueda de un coach de pitcheo y la decisión de no renovar al infielder Jonathan Villar.



El nuevo dirigente de los 22 veces campeones nacionales llega con una década de experiencia en la Liga Dominicana de Béisbol (Lidom) y un conocimiento profundo del circuito invernal.



“Creemos que Pipe Urueta es el hombre indicado para esta etapa. Tiene 10 años en la liga, la conoce y se adapta a lo que buscamos”, afirmó René Francisco. Por su parte, Urueta dejó en claro su compromiso con la organización y con la afición aguilucha. “Sé lo exigente que es la fanaticada de las Águilas. Haber estado cinco años con los Gigantes me permitió conocer a los cibaeños, y vengo preparado para hacer lo mejor posible”, expresó el dirigente.



Además, adelantó que planea trabajar de cerca con exjugadores de Grandes Ligas como Melky Cabrera, Rafael Furcal, Miguel Tejada y Ricardo Nanita, en un esfuerzo por fortalecer la estructura del equipo.



Renovaciones y bajas



Las Águilas confirmaron la renovación de contrato de dos piezas clave del bullpen: el derecho Richard Rodríguez y el zurdo Williams Jerez, que asegura profundidad en su cuerpo de lanzadores de cara a la temporada 2024-2025.



También anunciaron la continuidad del inicialista Aderlín Rodríguez y de jugadores experimentados como Juan Lagares y Ramón Torres, quienes seguirán siendo parte de la estructura del equipo.

Sin embargo, el equipo decidió no renovar a Jonathan Villar.



“Él ha sido un jugador que brilló en Grandes Ligas, pero este es un proceso de agencia libre. Tenemos la opción de traerlo o no, y creemos que no encaja en nuestros planes”, explicó René Francisco. Por otro lado, Carlos Gómez insinuó que la gerencia podría estar interesada en traer a Willy Adames, aunque no ofreció detalles sobre las negociaciones.



Refuerzos y monitoreo



El gerente general, Gian Carlos Guzmán, destacó la importancia de reforzar el equipo a través de cambios estratégicos y un trabajo meticuloso en la agencia libre.



“Seguiremos trabajando en esa línea, explorando las opciones disponibles para conformar un equipo versátil, atlético y comprometido”, afirmó. Además, Guzmán adelantó que la organización estará monitoreando a jugadores en desarrollo que este año ingresan a Triple A, y puso como ejemplo a Adael Amador, de los Rockies de Colorado. “Estaremos pendientes de los permisos que permitan a estos peloteros ver acción con las Águilas”, explicó.



En cuanto a movimientos recientes, las Águilas adquirieron al jardinero Steward Berroa y al lanzador derecho Robert Corniel desde los Leones del Escogido, además de sumar a los pitchers Edwin Uceta y Randy Vásquez en un intercambio con las Estrellas Orientales.



La organización se mantiene activa en la búsqueda de piezas clave para fortalecer su plantel, y aseguró que su principal enfoque es formar un equipo con identidad ganadora, respaldado por jugadores comprometidos con la causa aguilucha.