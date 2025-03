El Comité Permanente de Béisbol Viejas Glorias inauguró la edición 45 del mencionado certamen, en opción a la Copa de Larimar City & Resort y dedicado al ministro de Deportes, Kelvin Cruz.



El acto, celebrado en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, se inició con el canto a la patria y la bendición al Todopoderoso por Eduardo Abreu. Raúl Bonilla, presidente del comité organizadora, agradeció la presencia de los atletas, al tiempo de exhortarle jugar dignamente por el bien de la justa que reúne a 34 equipos representantes de cada rincón del país.



Luego se procedió a entrega de placas al ministro de Deportes, Kelvin Cruz, representado por Héctor Gómez, encargado de prensa de esa cartera, así como al doctor Luis Scheker y a ejecutivos del megaproyecto Larimar City & Resort, representado por su presidente Juan Andrés Romero, así como por Pedro Romero, Daniel Malky y Javier Castellano, director de comunicación y marketing.



“El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, no pudo estar presente por compromisos previos, pero me hizo constar de la importancia que revisten para él los eventos deportivos, y más cuando se trata de eventos como este que tienen como común denominador enlazar figuras simbólicas del deporte”, afirmó Gómez.

En tal sentido señaló la presencia de los ex peloteros profesionales, Francisco Cabrera, Félix José, Eddy Garabito, entre otros.



De su lado, el arquitecto Juan Andrés Romero, CEO de Larimar City & Resort, Punta Cana, proclamó la importancia que reviste para la empresa respaldar al deporte dominicano, en esta ocasión al Torneo de Béisbol de Viejas Glorias.



“Para el megacomplejo Larimar City es un alto honor que nos permitan ser parte del grupo de patrocinadores de un evento que reúne a cientos de peloteros veteranos, algunos de ellos que dieron brillo a su país en playas extranjeras”, dijo.