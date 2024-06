El jardinero dominicano de los Padres de San Diego, Fernando Tatis Jr., indicó que no sería hasta después de la pausa del Juego de Estrellas cuando pueda reaparecer tras una lesión por estrés en el fémur derecho



Tatis fue colocado en la lista de lesionados de 10 días el lunes, después de lidiar con la lesión durante prácticamente toda la temporada.



“Va a pasar algún tiempo. Tratamos de apuntar después del Juego de Estrellas, pero estamos hablando de algo grave en mi hueso. Puede empeorar y no queremos eso”, respondió Tatis cuando se le preguntó sobre el plazo para su regreso.



“Traté de seguir jugando y probablemente hubiera seguido así, pero los doctores recomendaron que hay que sanarla ahora para que no empeore. Es mejor así”, añadió.



Tatis Jr. ha estado lidiando con lo que se había descrito como una lesión en el cuádriceps.