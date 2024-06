Charles Barkley asegura que la próxima temporada será su última en televisión. Barkley, parte del popular y galardonado programa de estudio “Inside the NBA”, dijo que la temporada 2024-25 será la última con TNT y que tampoco se unirá a ninguna otra cadena más allá de esa. “No iré a ningún otro lugar que no sea TNT”, informó Barkley, de 61 años, en NBATV.



“Pero he tomado la decisión de que, pase lo que pase, el próximo año será mi último año en televisión. Y solo quiero agradecer a mi familia de la NBA. Ustedes han sido geniales conmigo. Mi corazón está lleno de alegría y gratitud”.



La NBA ha estado negociando sus próximos acuerdos de derechos de medios, que comenzarían en la temporada 2025-26. Si bien la NBA no ha anunciado cómo serán los acuerdos, Disney/ABC/ESPN, Amazon, NBC y Warner Bros.



Discovery han estado compitiendo por lo que se informa son tres paquetes disponibles de juegos y contenido afiliado con un valor estimado de 76 mil millones de dólares para la liga durante una década. (ESPN.com)